Italia: frane e esondazioni in Campania, due dispersi

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il maltempo sferza mezza Italia. Case allagate, automobilisti intrappolati, strade che si sono trasformate in torrenti, frane: piogge torrenziali e nubifragi hanno colpito nel tardo pomeriggio di ieri alcune zone della Campania, soprattutto le province di Caserta.

Nel Casertano due persone risultano disperse, una donna di 74 anni e un uomo di 42. I due – madre e figlio – erano a bordo di un’Apecar, quando il mezzo a tre ruote è stato travolto da un fiume di fango e detriti. Il veicolo è poi stato ritrovato in una scarpata.

Dai primi accertamenti dei carabinieri è emerso che la donna e il figlio erano impegnati nella raccolta delle nocciole, quando sono stati sorpresi dalla frana e hanno cercato di fuggire col mezzo: hanno probabilmente percorso pochi metri prima che fango travolgesse l’Apecar, facendolo finire nella scarpata. Diverse abitazioni sono state evacuate, come si legge sui media della Vicina Penisola.

Danni ingenti anche in Irpinia, in particolare a Baiano, Mugnano del Cardinale e Sirignano. Nubifragio nel pomeriggio anche a Bologna, con un fulmine caduto su un ristorante a Granarolo Emilia, provocando l’incendio del tetto. Disagi per il maltempo anche in provincia di Forlì, mentre nel Modenese sono caduti alberi a causa del forte vento; decine gli interventi dei vigili del fuoco.

Maltempo anche nel Pisano con alberi caduti e due incendi di sterpaglie dovuti a fulmini. Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio anche su Viterbo.