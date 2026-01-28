Italia: Fontana Trevi, da lunedì 2 euro ingresso per turisti

Keystone-SDA

Ammirare la Fontana di Trevi a Roma non sarà più gratuito: a partire da lunedì entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti del costo di 2 euro (1,84 franchi). È quanto comunica il Comune di Roma.

(Keystone-ATS) I residenti a Roma e nella Città Metropolitana potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità, oltre che le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni e le guide turistiche, indica il Campidoglio, precisando che il monumento resterà visibile a tutti dopo la chiusura fissata alle ore 22.00.