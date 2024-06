Italia: domani sciopero dei treni, disagi in vista

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Disagi in vista per chi viaggia in Italia domani e nelle prime ore di lunedì per uno sciopero nazionale del personale mobile delle società di Trenitalia, Trenitalia Tper. Lo sciopero è stato proclamato dalla dalle ore 3 di domenica 16, alle ore 2 di lunedì.

“Lo sciopero nazionale potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity, treni del Regionale di Trenitalia e di Trenitalia Tper”, avverte Trenitalia, sottolineando che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, “potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero”. La società invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.

Anche il personale dei treni regionali di Trenord a Milano e in Lombardia si fermerà nelle stesse ore, dopo uno stop proclamato da Uiltrasporti e Orsa ferrovie.