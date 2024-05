Italia: Crosetto trasportato in ospedale in ambulanza

(Keystone-ATS) Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. Lo rende noto lo stesso ministero.

Il titolare della Difesa è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Nancy a Roma, la stessa struttura dove era già stato ricoverato d’urgenza il 13 febbraio per una pericardite.

Si tratta di un’infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore, ma – spiegarono i medici – non si sono registrati versamenti di liquido tra la membrana, cosa che avrebbe richiesto un intervento immediato. Le analisi, inoltre, non avevano evidenziato danni cardiaci. Già in passato il ministro della Difesa italiano aveva avuto qualche problema cardiaco, con un ricovero nel 2013.

Due giorni dopo il ricovero, Crosetto era stato dimesso. “Le condizioni di salute – spiegò il responsabile Cardiochirurgia centro cuore del San Carlo Giuseppe Speziale – sono buone, è stato dimesso in condizioni di generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci. Il ricovero ha avuto un decorso regolare che gli ha permesso di continuare a lavorare”.

Non si sono fatte attendere le reazioni dai leader del governo e dell’opposizione. “Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!”, ha scritto il vicepremier e ministro italiano Matteo Salvini dopo la notizia dell’arrivo in ospedale del collega Guido Crosetto.

“Esprimo vicinanza al ministro Crosetto con l’augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione”, ha detto dal canto suo Carlo Calenda (Azione) in seguito al malore che ha colpito il ministro della Difesa.