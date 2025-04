Italia: cabina funivia Faito ritrovata a metà percorso

Keystone-SDA

È stata ritrovata dai soccorritori ieri all'incirca a metà percorso la cabina della funivia che collega Castellammare di Stabia e il Monte Faito precipitata ieri pomeriggio con a bordo quattro turisti e un operatore.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto si è appreso, la cabina è stata rintracciata tra il secondo e il terzo pilone della funivia.

Il secondo sopralluogo della Procura di Torre Annunziata nella zona dove ieri, intorno alle 15,30, si è verificata la tragedia costata la vita a quattro persone (una quinta versa in condizioni critiche in ospedale a Napoli) è iniziato poco fa. Le forze dell’ordine hanno preventivamente chiuso le strade di accesso e allontanato i curiosi: l’ispezione sempre secondo quando si è appreso, inizierà a monte per poi proseguire a valle.

Sul disastro sono in corso indagini della Polizia di Stato di Castellammare di Stabia coordinate. La procura ipotizza i reati di disastro colposo e omicidio plurimo colposo.