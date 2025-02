Italia: Barbara Berlusconi in cda della Scala per regione Lombardia

La regione Lombardia indicherà Barbara Berlusconi come proprio consigliera nel cda della Scala, che, dopo il rinnovo, dovrebbe insediarsi il 17 febbraio.

(Keystone-ATS) La terzogenita di Silvio Berlusconi prende il posto di Nazzareno Carusi, nominato nel 2020 quando era responsabile Cultura di Forza Italia (Fi). C’è soddisfazione nel partito: “siamo assolutamente soddisfatti”, ha commentato il coordinatore regionale lombardo (Fi), il deputato Alessandro Sorte, parlando di “una scelta di prestigio e di qualità”.

“Alla dottoressa Berlusconi i migliori auguri di buon lavoro”, ha commentto dal canto suo il presidente di Regione Attilio Fontana.

Laureata in Filosofia a pieni voti, Barbara Berlusconi, 40 anni, è da sempre vicina al mondo della cultura, arte contemporanea e teatro in particolare. È socia della Cardi Gallery, galleria d’arte con sedi a Londra e a Milano. Come manager è presente nel consiglio amministrazione di Fininvest dal 2003.

È stata amministratrice delegata del Milan e oggi riveste l’incarico di amministratrice delegata della Holding Italiana Quattordicesima, società di investimento in private equity e venture capital che ha partecipazioni in numerose aziende e società, in Italia e nel mondo. La terzogenita di Silvio Berlusconi è inoltre attiva nel sociale, finanzia attività educative e di recupero di ragazzi in difficoltà.