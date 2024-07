Italia: auto si schianta a Bari, morta donna svizzera, sei feriti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Una donna svizzera di 44 anni è morta e sei altre persone sono rimaste ferite – due delle quali in maniera grave – in un incidente verificatosi ieri a Bari, sull’autostrada A14 in direzione Pescara.

Erano tutti a bordo di un van che per cause da chiarire si è ribaltato mentre percorreva la corsia di sorpasso.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, due feriti sarebbero in gravissime condizioni (“codice rosso”): si tratta di un uomo di 30 anni e una ragazza di 17 anni. Gli altri sono un 59enne e tre ragazzi – presumibilmente i suoi figli – di 15, 13 e 7 anni. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe la loro madre.