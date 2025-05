Italia: a fuoco microonde, evacuati in 500 dall’hotel a Firenze

Keystone-SDA

Attimi di paura questa mattina a Firenze per un principio di incendio all'hotel a quattro stelle The Social Hub in viale Belfiore, inaugurato il 30 gennaio scorso: l'allarme ha portato all'evacuazione di circa 500 persone tra ospiti e personale.

3 minuti

(Keystone-ATS) Tutto ha avuto inizio alle 6:50, la causa, si spiega dalla proprietà della struttura, un uso improprio di un microonde all’interno di una stanza al terzo piano occupata da una studentessa originaria della Repubblica Ceca alloggiata in una camera con cucina privata. La giovane avrebbe messo nel forno una pentola di ferro, facendo incendiare l’elettrodomestico. È scattato così il sistema antincendio, con l’attivazione del piano di emergenza che ha portato fuori tutti gli occupanti della struttura. Per spegnere le fiamme utilizzato un estintore a polvere. La messa in sicurezza definitiva con l’arrivo poi dei vigli del fuoco, intervenuti con una squadra e l’autoscala. Tuttavia, nessuno è ricorso a cure mediche e nessuno è rimasto ferito.

“Abbiamo messo in atto tutte le procedure di emergenza e non ci sono stati danni né alle persone né alla struttura”, ad esclusione della stanza interessata, spiega Mauro Lago, general manager di The Social Hub Firenze Belfiore. “La maggior parte delle persone – spiega sempre Lago – si trovava ancora nelle camere, qualcuno era in palestra o nella sala colazioni. Non ci sono state scene di panico, solo un po’ di spavento come è normale quando parte l’allarme e magari stai dormendo. Ma tutti gli ospiti sono stati immediatamente rassicurati dal personale che li ha costantemente informati delle operazioni”. L’azienda in una nota ha sottolineato quanto “la sicurezza della sua comunità sia di primaria importanza”; l’edificio è stato evacuato rapidamente, con ospiti e personale riuniti nel punto di ritrovo sulle gradinate esterne. L’inizio di incendio è stato spento da un addetto alla security con estintore, in attesa dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 8:20, con gli ospiti fatti rientrare negli alloggi e tutte le funzioni e i servizi, incluso il coworking, ripresi regolarmente. “Abbiamo solo bloccato la camera interessata dal principio di incendio e quelle limitrofe, che sono state messe fuori dalla vendita in attesa che venga effettuata la bonifica”, conclude il general manager dell’albergo.

Con una superficie di 85mila mq, 550 camere, nove piani di cui quattro interrati e piscina sul tetto, The Social Hub di viale Belfiore è il più grande albergo di Firenze, costruito dove un tempo c’era la sede Fiat. La sua apertura, avvenuta dopo cinque anni di lavori, è stata contestata da alcune realtà cittadine, in primis il comitato Salviamo Firenze per viverci, impegnato nella battaglia contro l’overtourism e per la tutela della residenza.