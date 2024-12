ISW, primo attacco di Kiev contro i russi usando solo robot

Keystone-SDA

L'Ucraina, che soffre per la penuria di forze fresche al fronte, ha condotto per la prima volta con successo un attacco militare a posizioni russe usando, invece della fanteria, solo droni e robot da combattimento a visione diretta (First person view, FPV).

(Keystone-ATS) Lo scrive il think-tank americano Institute for the Study of War (ISW) sul suo sito, ripreso con evidenza dai media ucraini, incluso il Kyiv Independent, in cui vengono sottolineati “i continui sforzi per sfruttare l’innovazione tecnologica nelle operazioni a terra” da parte di Kiev in una guerra sempre più “asimmetrica” contro la Russia.

“Il portavoce di una brigata ucraina che opera nella regione di Kharkiv – scrive l’ISW – il 20 dicembre ha reso noto che le forze ucraine hanno condotto il loro primo attacco di terra utilizzando esclusivamente sistemi robotizzati invece della fanteria nei pressi di Lyptsi, in data non specificata, distruggendo nell’attacco con successo posizioni russe.

Il portavoce – si legge – ha dichiarato che l’attacco è stato condotto con decine di veicoli terrestri senza pilota (UGV) dotati di mitragliatrice, mentre altri di questi ultimi sono stati usati per eliminare le mine in zone non specificate”, conclude il report dell’istituto indipendente di Washington.