Israele ricorda 7 ottobre con eventi e proteste in tutto il Paese

Keystone-SDA

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Israele ricorda oggi i tre anni dal 7 ottobre con eventi organizzati 400 località, a cominciare dalle 6.29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv.

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(Keystone-ATS) La maggior parte degli eventi commemorativi e delle iniziative di protesta è stata organizzata dall’October Council, da gruppi di protesta e dal movimento Kumu. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, nei pressi di Re’im, e all’incrocio degli archi di Sha’ar HaNegev, dove la bandiera israeliana è issata a mezz’asta. Le famiglie in lutto dell’October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicati ai loro cari in tutto il Paese.

Tra le istituzioni che prendono parte figurano gli ospedali Soroka, Ichilov, Sheba, Rambam, Hadassah, Schneider, Wolfson e Hillel Yaffe, il Weizmann Institute of Science, il Technion, la Ben-Gurion University, la Tel Aviv University, la Hebrew University e la Reichman University. Presso il Peres Center for Peace and Innovation di Giaffa, sarà aperta al pubblico la mostra ‘Space Left Behind’, che espone oggetti personali appartenuti a decine di persone uccise il 7 ottobre.

Dal pomeriggio fino alla sera si svolgeranno proteste in diverse località di Israele. La giornata culminerà alle 21.15, quando al Parco Hayarkon di Tel Aviv si terrà la cerimonia commemorativa nazionale organizzata dalle famiglie del 7 ottobre e condotta dall’ex ostaggio Eli Sharabi e dall’attrice Shani Cohen.