Israele ha diritto a fermare Flotilla ma Ben Gvir ha sbagliato

Keystone-SDA

"Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza". Lo afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un comunicato.

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(Keystone-ATS) “Tuttavia il modo in cui il Ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Ho dato istruzioni alle autorità competenti di espellere i provocatori il prima possibile”, ha aggiunto.