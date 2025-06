Israele dichiara Gaza fronte secondario guerra, focus su Iran

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha dichiarato oggi che Gaza è diventata un fronte secondario nella guerra e che l'attenzione principale dell'esercito si è ora spostata sull'Iran.

(Keystone-ATS) Le forze armate hanno affermato che l’operazione dell’aeronautica ha creato una rotta sicura verso Teheran, e che ora i caccia possono operare liberamente nel suo spazio aereo.

L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta un’infrastruttura per l’uranio arricchito: tuttavia, Israele chiarisce di non aver colpito l’impianto di Fordow.

Il capo di stato maggiore e il comandante dell’aeronautica militare hanno inoltre osservato che i caccia dell’aeronautica continueranno a operare per attaccare obiettivi a Teheran.

Questa mattina, il portavoce dell’Idf ha annunciato il completamento di un’ondata di attacchi contro Teheran: decine di aerei dell’Aeronautica Militare hanno attaccato i cieli iraniani e lo spazio aereo della capitale Teheran, incluso l’aeroporto internazionale.

I media ufficiali iraniani hanno riferito che l’attacco all’aeroporto Mehrabad di Teheran, avvenuto nella notte, era diretto contro un hangar contenente aerei da combattimento iraniani.