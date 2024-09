Israele bombarda nuovamente il sud del Libano

(Keystone-ATS) L’esercito israeliano (Idf) ha riferito che nelle ultime 24 ore i caccia hanno colpito circa 290 obiettivi nel Libano meridionale, tra cui lanciatori di missili e siti militari di Hezbollah. Lo riporta Haaretz.

L’esercito israeliano ha colpito siti di Hezbollah in Libano in risposta ai lanci di razzi di questa notte e delle prime ore del mattino. La difesa civile israeliana ha ordinato la chiusura di tutte le scuole nel nord del Paese, vicino al confine con il Libano, anche a Haifa e nelle cittadine più a sud. La riunione del Governo israeliano è stata rimandata alle 12:00, ha riferito Ynet. Inoltre, gli ospedali della zona, dopo aver annullato gli interventi chirurgici non urgenti, si stanno preparando a trasferire i reparti nelle aree sotterranee per motivi di sicurezza.

Risposta di Hezbollah

Dal canto suo Hezbollah ha rivendicato la responsabilità per l’attacco missilistico di questa mattina nell’area delle Krayot, cittadine situate vicino a Haifa, dove alcune persone sono rimaste ferite, affermando di aver colpito una struttura appartenente all’azienda di difesa israeliana Rafael. Il lancio di razzi è stato dichiarato come risposta alle esplosioni di cercapersone e walkie-talkie avvenute in Libano la scorsa settimana, che hanno ucciso oltre trenta membri del gruppo e ferito migliaia di altri miliziani. Lo riporta il Times of Israel.

“In una prima risposta” alle esplosioni, Hezbollah “ha bombardato i complessi industriali militari di Rafael” nel nord di Israele con “decine” di razzi, afferma il partito di Dio in un comunicato.

L’esercito israeliano ha dichiarato che più di 100 razzi sono stati lanciati dal Libano nelle prime ore di stamane, aggiungendo che i servizi antincendio stavano lavorando per spegnere gli incendi provocati dai proiettili caduti.

L’esercito ha affermato che “circa 85 razzi sono stati identificati mentre dal Libano arrivavano in territorio israeliano” a partire da poco dopo le 6 del mattino locali, mentre in un precedente attacco iniziato poco prima delle 5 del mattino, “circa 20 razzi sono stati identificati mentre arrivavano dal Libano”.