Israele avvia l’operazione di terra, “tank a Gaza City”

Keystone-SDA

Un'ora prima di mezzanotte l'esercito israeliano ha iniziato l'attacco di terra a Gaza City. Missili lanciati dai caccia, incessanti colpi di artiglieria, droni hanno provocato potenti esplosioni.

(Keystone-ATS) I boati si sono sentiti nel centro di Israele. I media della Striscia hanno segnalato 37 attacchi in 20 minuti e la fuga di massa dalla zona nord-occidentale.

Fonti di Gaza hanno riferito che i tank di Tsahal sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Bombe-robot hanno abbattuto gli edifici.

Un funzionario della sicurezza israeliana ha parlato con la tv pubblica Kan affermando che “l’IDF sta attaccando con forza”.

Il ministro della difesa Israel Katz ha sostenuto stamattina che “Gaza sta bruciando”. “Le IDF colpiscono con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, ha scritto in un post sul suo account X. “Non cederemo e non torneremo indietro, fino al completamento della missione”, ha sottolineato il ministro israeliano.

Contemporaneamente al via dell’operazione “Carri di Gedeone 2”, il presidente americano Donald Trump ha minacciato Hamas dopo aver saputo che alcuni ostaggi sono stati fatti uscire dai tunnel per essere usati come scudi umani.

“Spero che i leader di Hamas sappiano a cosa vanno incontro se fanno una cosa del genere. Questa è un’atrocità umana, come poche persone hanno mai visto prima. Non permettete che ciò accada, altrimenti, tutte le scommesse sono perse. Liberate tutti gli ostaggi. Ora”, ha scritto su Truth. Immediata la risposta del premier israeliano Benyamin Netanyahu: “Grazie presidente per il tuo incrollabile sostegno”.

Non appena si è diffusa la notizia dell’operazione a Gaza city, dove l’intelligence ritiene che si trovino almeno una parte dei circa 20 rapiti, le famiglie si sono messe in marcia verso la residenza del primo ministro a Gerusalemme. Terrorizzate per la sorte dei loro cari – “potrebbe essere la loro ultima notte” – hanno accusato il premier.

In un comunicato Hamas ha affermato che Netanyahu “ha la piena responsabilità della vita dei suoi prigionieri nella Striscia di Gaza” e ha accusato Trump di “un palese pregiudizio a favore della propaganda sionista”. Il movimento islamista palestinese, citato dai media israeliani, ha sostenuto che il presidente americano sa bene che è Netanyahu che sta distruggendo ogni possibilità di raggiungere un accordo che porrebbe fine alla guerra a Gaza e che la presa della città mette a rischio la vita degli ostaggi.

Mentre lasciava Israele – dove ieri ha incontrato Netanyahu – per raggiungere il Qatar, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito che Hamas ha solo pochi giorni per accettare un accordo di cessate il fuoco. Lo Stata ebraico “ha iniziato a condurre operazioni” nella principale città della Striscia, “quindi pensiamo di avere una finestra di tempo molto breve per raggiungere un accordo: non abbiamo più mesi, probabilmente ci restano giorni, forse qualche settimana”, ha detto Rubio.

Questi ha poi sostenuto che solo il Qatar ha la capacità di mediare a Gaza, nonostante l’attacco israeliano ad Hamas nel paese del Golfo una settimana fa. “Ovviamente devono decidere se vogliono farlo dopo la scorsa settimana o meno, ma vogliamo che sappiano che se c’è un paese al mondo che potrebbe contribuire a porre fine a questa situazione attraverso un negoziato quello è il Qatar”, ha detto Rubio ai giornalisti mentre volava a Doha.