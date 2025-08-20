Israele approva insediamento che divide in due Cisgiordania

Keystone-SDA

Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato, in una conferenza stampa, l'approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento "E1" in Cisgiordania. Una decisione "storica", l'ha definita il ministro, citato dal "Times of Israel".

(Keystone-ATS) La decisione di fatto divider in due la Cisgiordania. L’approvazione del progetto rappresenta – ha detto Smotrich – “un passo significativo che cancella praticamente l’illusione dei due Stati e consolida la presa del popolo ebraico sul cuore della Terra d’Israele”.

E aggiunge: “Lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo non con slogan, ma con i fatti. Ogni insediamento, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo nella bara di questa pericolosa idea”.

Il controverso progetto di insediamento “E1” prevede la costruzione di circa 3’400 unità abitative tra Gerusalemme e l’insediamento di Ma’ale Adumim in Cisgiordania e ha ricevuto oggi l’approvazione definitiva dall’Alta commissione di pianificazione dell’Amministrazione civile, un dipartimento del Ministero della difesa.