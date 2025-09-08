Israele accetta la proposta di Trump, Hamas deponga le armi

Keystone-SDA

Parlando da Budapest insieme con l'omologo Peter Szijjarto, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar afferma che Israele "ha detto sì all'ultima proposta di accordo con Hamas".

(Keystone-ATS) “Siamo pronti ad accettare un accordo completo che porrebbe fine alla guerra, sulla base della decisione del governo. Le condizioni sono “il ritorno dei nostri ostaggi e che Hamas deponga le armi”. “Ma ci sono leader europei che ci chiedono di porre fine alla guerra ora, praticamente incondizionatamente”, afferma.