Israele è il primo paese al mondo a riconoscere il Somaliland

Keystone-SDA

Israele ha formalmente riconosciuto il Somaliland come "Stato indipendente e sovrano", ha indicato oggi l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo Stato ebraico diventa così il primo paese al mondo a compiere questo passo nei confronti della repubblica autoproclamata che si è staccata dalla Somalia.

“Il primo ministro ha annunciato (…) il riconoscimento ufficiale della Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano”, ha riferito l’ufficio.

“Netanyahu, il suo capo della diplomazia (Gideon) Saar e il presidente della Repubblica del Somaliland (Abdirahman Mohamed Abdullahi) hanno firmato una dichiarazione congiunta e reciproca”, secondo un comunicato.

Abdullahi ha accolto con favore l’annuncio di Israele di riconoscere la sua sovranità e ha indicato che tale decisione segna l’inizio di una “partnership strategica”.

“Questo è un momento storico e accogliamo con grande favore (…) il riconoscimento della Repubblica del Somaliland da parte del primo ministro dello Stato di Israele e affermiamo la disponibilità del Somaliland ad aderire agli Accordi di Abramo, normalizzando le relazioni con Israele”, ha scritto Abdullahi sulla rete sociale X.