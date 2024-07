Israele: tentativi per accordo prima di viaggio Netanyahu negli Usa

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Sono in corso sforzi per approvare la risposta israeliana sul possibile accordo per una nuova tregua a Gaza prima che il premier israeliano Benyamin Netanyahu parta domani sera per gli Usa dove vedrà il presidente Joe Biden.

Lo ha riferito la tv pubblica Kan secondo cui Netanyahu potrebbe incontrare il team negoziale prima di partire per Washington.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu incontrerà il presidente statunitense Joe Biden martedì a Washington: lo ha fatto sapere il suo ufficio spiegando che Netanyahu partirà per gli Usa domani mattina. In un primo momento era stato stabilito che il premier partisse stasera e che l’incontro con Biden si tenesse domani.

Ieri sera il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha chiesto nella manifestazione a Tel Aviv che il premier non parta senza aver prima raggiunto l’accordo con Hamas per il ritorno degli ostaggi.

Lo stesso è stato chiesto nelle altre manifestazioni che, come ogni sabato sera, si sono svolte in molti luoghi di Israele.