Israele: notte di attacchi iraniani, 8 morti e 200 feriti

Keystone-SDA

Ondate di attacchi iraniani notturni contro Israele hanno ucciso nella notte almeno otto persone, anche alcuni bambini, secondo i servizi di emergenza, dopo che le sirene antiaeree hanno costretto milioni di persone in tutto il paese a rifugiarsi nei rifugi.

(Keystone-ATS) Circa 200 le persone rimaste ferite.

Nella regione centrale del paese, almeno quattro persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono state uccise e circa altre 100 sono rimaste ferite in un attacco missilistico, secondo Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Croce Rossa. Nella regione di Shfela, altre 37 persone sono rimaste ferite.

La polizia israeliana ha confermato in un post su X che un attacco lungo la costa centrale, nel distretto di Tel Aviv, ha ucciso diverse persone e ne ha ferite decine. Dopo che un precedente attacco ha distrutto un edificio di tre piani nella regione israeliana della Galilea occidentale, l’MDA ha dichiarato che tre donne sono rimaste uccise. “Due donne sono state tratte in salvo senza segni di vita e il loro decesso è stato dichiarato sul posto”, ha dichiarato il servizio di emergenza. Una terza donna è morta in ospedale.

Un missile iraniano ha colpito un’abitazione nella regione di Haifa, uccidendo una donna e ferendo altre 14 persone.

Da parte sua l’esercito israeliano ha reso noto di aver terminato un vasto attacco contro una serie di obiettivi a Teheran collegati al progetto nucleare. Gli obiettivi includevano il quartier generale del ministero della difesa.