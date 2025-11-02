Israele: ministro, “Aumenteremo attacchi su Hezbollah in Libano”

Keystone-SDA

Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che l'esercito intensificherà gli attacchi contro l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista Hezbollah nel Libano meridionale.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’annuncio interviene un giorno dopo che il ministero della sanità libanese ha riferito della morte di quattro persone in un attacco israeliano.

“Hezbollah sta giocando col fuoco e il presidente del Libano (Joseph Aoun) sta tergiversando”, ha indicato Katz in una nota. “L’impegno del governo libanese a disarmare Hezbollah e a rimuoverlo dal Libano meridionale deve essere concretizzato. La massima applicazione delle misure continuerà e persino si intensificherà: non permetteremo alcuna minaccia ai residenti del nord di Israele”.