Israele: identificato il corpo restituito di un altro ostaggio

Keystone-SDA

L'esercito israeliano afferma che sono stati identificati i resti di un altro ostaggio. Il corpo dell'ostaggio restituito è quello del 54enne Ronen Engel.

(Keystone-ATS) L’esercito “ha informato la famiglia dell’ostaggio Ronen Engel … che il loro caro è stato restituito a Israele e la sua identificazione è stata completata”, ha dichiarato l’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu in una nota. Israele non risparmierà sforzi “finché tutti gli ostaggi caduti non saranno rimpatriati”, ha aggiunto.

Engel, residente del kibbutz di Nir Oz, era stato rapito dalla sua casa e ucciso da Hamas il 7 ottobre 2023, e il suo corpo era stato portato a Gaza. L’esercito israeliano ha annunciato la sua morte il 1° dicembre 2023. Era uno dei due ostaggi morti restituiti da Hamas ieri.

La moglie di Engel, Karina Engel-Bart, e i loro figli adolescenti Mika e Yuval sono stati rapiti mentre la famiglia si nascondeva nella loro stanza di sicurezza. La sua famiglia fu poi liberata durante la prima tregua.

Engel era un fotoreporter e autista di ambulanza volontario per Magen David Adom (MADA), l’equivalente israeliano della Croce Rossa nella regione meridionale del Negev.

In base a un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, Hamas ha restituito tutti i 20 ostaggi sopravvissuti e i resti di 12 deceduti.