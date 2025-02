Israele: identificati corpi dei bimbi Bibas ma terzo non è la mamma

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha identificato i resti dei piccoli Kfir e Ariel Bibas, restituiti ieri da Hamas, ma ha riferito che il terzo corpo consegnato non è quello della mamma, Shiri Bibas. Lo riportano i media israeliani.

(Keystone-ATS) Secondo il portavoce dell’Idf, il dna del terzo corpo non corrisponde a quello di nessuno degli ostaggi ancora a Gaza.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che i due bambini tenuti in ostaggio da Hamas nella Striscia di Gaza sono stati uccisi dai loro rapitori e non nei bombardamenti dello Stato ebraico come sostiene invece il movimento islamista.

“Ariel e Kfir Bibas sono stati brutalmente uccisi durante la prigionia nel novembre 2023 da terroristi palestinesi”, ha affermato un portavoce delle Idf.