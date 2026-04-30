Israele: Hamas dietro Flotilla, intervento conforme a diritto
''La forza motrice dietro la provocazione della flottiglia è Hamas, in collaborazione con provocatori professionisti, con l'obiettivo di sabotare la transizione alla seconda fase del piano di pace di Trump''. Lo scrive il ministero degli Esteri israeliano in una nota.
(Keystone-ATS) Questi aggiunge che ”Israele si impegna a garantire la libertà di navigazione. Dato l’elevato numero di imbarcazioni partecipanti alla flottiglia, il rischio di un’escalation e la necessità di prevenire la violazione di un blocco navale legale, si è reso necessario un intervento tempestivo, in conformità con il diritto internazionale”.
“L’operazione si è svolta in acque internazionali, pacificamente e senza incidenti”, aggiunge Israele.