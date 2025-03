Israele: governo licenzia capo Shin Bet, ma Alta corte interviene

Il governo israeliano ha rimosso il capo dello Shin Bet, l'agenzia per la sicurezza interna, Ronen Bar, del quale il primo ministro Benyamin Netanyahu ha dichiarato di non avere più fiducia. L'Alta corte di giustizia israeliana ha però congelato il licenziamento

(Keystone-ATS) “Il governo ha approvato all’unanimità la proposta del primo ministro Benyamin Netanyahu di porre fine al mandato” di Ronen Bar, che lascerà l’incarico quando sarà nominato il suo successore o al più tardi il 10 aprile, ha annunciato l’ufficio del premier in una nota.

“Non ho più avuto fiducia nel capo dello Shin Bet dal 7 ottobre”, avrebbe detto Netanyahu al gabinetto in dichiarazioni trapelate ai media ebraici. “Nell’IDF (l’esercito, ndr) hanno approfittato della pausa (nei combattimenti) per cambiare la leadership, dobbiamo farlo anche qui”, ha detto il premier, secondo Ynet.

I partiti di opposizione Yesh Atid, National Unity, Yisrael Beytenu e i Democratici, come pure il Movement for Quality Government in Israele – hanno subito presentato una petizione all’Alta corte di giustizia affinché intervenga sul licenziamento di Bar, scrive il “Times of Israel”.

Inoltre si sostiene che la decisione di licenziare Bar sia avvenuta solo dopo che un’indagine dello Shin Bet sui fallimenti che circondavano l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 “ha chiaramente indicato la responsabilità a livello politico per quel disastro”.

L’Alta corte di giustizia israeliana ha quindi congelato il licenziamento di Bar finché non avrà esaminato le petizioni presentate contro l’allontanamento, riportano i media israeliani, cosa che avverrà entro e non oltre l’8 aprile.

Intanto, scrive il “Times of Israel”, il governo discuterà domenica una mozione di sfiducia contro il procuratore generale Gali Baharav-Miara.