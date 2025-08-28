La televisione svizzera per l’Italia

Israele: Ben Gvir vorrebbe vietare le proteste nelle strade

Keystone-SDA

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir sta cercando il via libera del procuratore generale Gali Baharav-Miara per un documento programmatico che metterebbe al bando le proteste che bloccano le strade principali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il divieto, scrivono i media israeliani, proibirebbe le proteste quasi quotidiane a favore della liberazione degli ostaggi che bloccano da mesi autostrade e strade principali, nonché quelle che conducono a ospedali, città isolate, vie di emergenza e all’aeroporto Ben-Gurion. La proposta richiederebbe ai manifestanti di ottenere l’autorizzazione della polizia per manifestare dentro le città.

