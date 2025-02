Israele: 5 bombe su bus, 2 esplodono; fermi tutti i trasporti

Keystone-SDA

Esplosioni sono avvenute su due autobus appena arrivati nei parcheggi a Bata Yam, a sud di Tel Aviv, un'altra su un autobus in un altro parcheggio nell'area urbana della città costiera israeliana. Non ci sarebbero vittime o feriti.

(Keystone-ATS) Altre due bombe inesplose sono state trovate su altrettanti autobus: in totale secondo la polizia sono dunque cinque i siti in cui sono stati trovati esplosivi, in tre di questi ci sono state deflagrazioni, riferiscono i media israeliani.

Secondo fonti della sicurezza israeliana, le bombe sono state piazzate da terroristi provenienti dalla Cisgiordania; è in corso una caccia all’uomo per almeno uno dei sospettati. Le esplosioni avrebbero dovuto verificarsi simultaneamente domani mattina, riferisce l’emittente tv pubblica Kan.

Stando al “Times of Israel” in uno degli autobus è stata trovata una bomba da cinque chili inesplosa e sul bagaglio in cui era nascosta ci sono la scritta in arabo “Vendetta da Tulkarem” – un riferimento alla città della Cisgiordania dove l’esercito israeliano ha recentemente condotto un’operazione antiterrorismo su larga scala.

Secondo fonti della sicurezza citate dal Channel 12, i cinque ordigni erano dotati di timer: “si tratta di un attacco terroristico strategico”. “È un miracolo, avremmo potuto trovarci nel mezzo di una strage”, ha dichiarato il portavoce della polizia israeliana Aryeh Doron all’emittente.

Il primo ministro Benyamin Netanyahu sta ricevendo aggiornamenti continui sugli episodi e effettuerà a breve una valutazione della situazione di sicurezza, fa sapere l’ufficio del premier. Mentre il ministro della difesa Israel Katz ha ordinato all’esercito di “intensificare le operazioni” in Cisgiordania.

Il sindaco di Bata Yam, Zvika Brut, ha affermato che “le esplosioni sono avvenute in due luoghi diversi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro”, riferisce l’emittente Kan. Le autorità cittadine avevano inviato un avviso agli autisti degli autobus della città ed è stato chiesto a tutti i passeggeri di scendere alla fermata più vicina per sottoporre i mezzi alla scansione che rileva esplosivi.

“Se trovate una borsa sospetta, vi prego di segnalarlo. Vi prego di segnalarlo a tutti gli autisti attualmente sugli autobus affinché la controllino e la segnalino”, era stato comunicato con un messaggio vocale trasmesso dagli altoparlanti sui bus, riferiscono i media israeliani. “Miracolosamente, gli autobus sono arrivati al parcheggio appena prima dell’esplosione”, ha affermato l’amministrazione comunale.

Il ministro dei trasporti Miri Regev ha dato ordine di “fermare e ispezionare tutti gli autobus, i treni pesanti e leggeri e di agire secondo le istruzioni dello Shin Bet (intelligence interna, ndr) e della polizia”. Intanto l’organizzazione degli autisti di autobus della Federazione nazionale ha ordinato agli autisti dei mezzi pubblici di tutto il paese di non salire sui bus e guidare.