Israele: “chi ci attacca trasforma Teheran in Beirut”

Keystone-SDA

"Chiunque venga e cerchi di usare il fronte interno israeliano per sottometterci e danneggiarci capirà che, nonostante il prezzo elevato, non avrà successo. Sta essenzialmente trasformando Teheran in Beirut".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Israel Katz durante una valutazione della situazione con il capo di stato maggiore Eyal Zamir, il direttore del Mossad David Barnea e alti ufficiali dell’Idf, l’esercito.

“Il piano sta funzionando come al solito e anche oltre. L’attacco a Teheran e ai suoi sistemi nucleari, ai sistemi di produzione di armi, alla difesa aerea e ai missili è un attacco potente”, ha aggiunto Katz.

“Abbiamo attaccato il quartier generale nucleare dell’Iran: il regime terroristico iraniano invece sta invece prendendo di mira i nostri civili”, ha detto in un briefing il portavoce dell’Idf, il generale Effi Defrin.