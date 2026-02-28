Israele: “abbiamo lanciato un attacco preventivo contro l’Iran”

Keystone-SDA

Il ministro della difesa Israel Katz ha comunicato che "Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo stato".

1 minuto

(Keystone-ATS) Di conseguenza, ha aggiunto, “si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo stato di Israele e la sua popolazione civile nell’immediato futuro”.

In conformità con la sua autorità ai sensi della Legge sulla difesa civile, Katz “ha ora firmato un’ordinanza speciale in base alla quale verrà imposto uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello stato di Israele”, ha comunicato il dicastero.

Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran, riferiscono i giornalisti dell’Afp, agenzia francese.

“Attacchi missilistici limitati” da parte di Israele sono avvenuti a Teheran: lo riporta l’agenzia iraniana Fars, secondo cui sono avvenute “tre esplosioni” nel centro della capitale iraniana, nei pressi di via Pasteur.

A Gerusalemme intanto sono partite “sirene d’allarme”, attivate per una “allerta estremamente grave” secondo quanto riferito dalle autorità.