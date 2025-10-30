Israele, attesa protesta ortodossi e blocchi strade contro leva
Una grande protesta di piazza degli ebrei ultraortodossi contrari alla leva obbligatoria nell'esercito israeliano è attesa nel pomeriggio a Gerusalemme, dove si prevedono possibili blocchi stradali e disagi.
(Keystone-ATS) Lo scrive il Times of Israel, che ricorda come si tratti della prima manifestazione che riunisca tutte le sette fazioni haredim, cioè dell’ortodossia religiosa, in Israele, che raramente si mescolano fra loro, in almeno 10 anni.
La manifestazione, che nelle attese dei promotori mobiliterà centinaia di migliaia o addirittura un milione di persone, è stata organizzata in risposta alla repressione degli ortodossi che rifiutano di arruolarsi nell’Idf degli ultimi mesi, che ha portato a oltre 870 arresti, pari al 7% dei 6975 ultraortodossi dichiarati renitenti alla leva.
L’inizio della manifestazione è previsto per le 14.30 locali (le 13.30 svizzere), ma i media prevedono che l’ingresso principale di Gerusalemme resterà bloccato per diverse ore a partire da mezzogiorno, causando gravi disagi.