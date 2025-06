Israele, ‘Golan resterà nostro in qualunque accordo con Siria’

Keystone-SDA

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che le alture del Golan occupate "rimarranno parte di" Israele in caso di un eventuale accordo di pace con la Siria.

(Keystone-ATS) “In qualsiasi accordo di pace, il Golan rimarrà parte dello Stato di Israele”, ha dichiarato Saar in una conferenza stampa a Gerusalemme, riferendosi al territorio che Israele ha strappato alla Siria nel 1967 e successivamente annesso in un’azione non riconosciuta dalle Nazioni Unite.