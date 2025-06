Israele, ‘esercito in difficoltà, mancano almeno 10’000 soldati’

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha dichiarato di essere a corto di oltre 10'000 soldati, di cui circa 6000 per le unità di combattimento.

(Keystone-ATS) L’esercito “manca di oltre 10’000 soldati, di cui circa 6000 combattenti. Si tratta di una reale necessità operativa, ed è per questo che stiamo prendendo tutte le misure necessarie”, ha dichiarato il portavoce, il generale di brigata Effie Defrin, in una conferenza stampa televisiva, in risposta a una domanda sulla coscrizione obbligatoria di ebrei ultraortodossi nell’esercito, una norma che ha causato fibrillazioni nel governo Netanyahu.