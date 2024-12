Israele, ‘colpiti obiettivi militari Houthi nello Yemen’

Keystone-SDA

Israele ha dichiarato di aver colpito "obiettivi militari" appartenenti ai ribelli Huthi dello Yemen dopo aver intercettato un missile lanciato dal gruppo ribelle.

1 minuto

(Keystone-ATS) “L’Idf – si legge in una nota delle Forze di Difesa – ha condotto attacchi precisi su obiettivi militari Houthi nello Yemen, inclusi porti e infrastrutture energetiche a Sana’a, che gli Houthi hanno utilizzato in vario modo a scopi militari”.

“Poco tempo fa, in seguito all’approvazione dei piani di attacco da parte del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, i jet da combattimento dell’Iaf, con la direzione della direzione dell’intelligence e della marina israeliana, hanno colpito obiettivi militari appartenenti al regime terroristico Houthi sulla costa occidentale dello Yemen e nell’entroterra”, precisa ancora l’esercito israeliano, precisando che “Israele non esiterà ad agire per difendere se stesso e i suoi cittadini dagli attacchi Houthi”.

Un canale mediatico appartenente agli Houthi ha affermato che gli attacchi hanno colpito centrali elettriche, un porto e un impianto petrolifero.

L’Iran ha dal canto suo definito gli attacchi israeliani sullo Yemen una “flagrante violazione”.