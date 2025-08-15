Isola di Pasqua: i moai a rischio a causa dei cambiamenti climatici

Keystone-SDA

L'innalzamento del livello del mare mette a rischio i moai di Rapa Nui (anche conosciuta col nome Isola di Pasqua).

1 minuto

(Keystone-ATS) Una ricerca dell’Università delle Hawaii, sviluppata sulla base di modelli computazionali, e pubblicata sulla rivista Journal of Cultural Heritage, spiega che con l’aumento del livello degli oceani, le mareggiate stagionali nel 2080 potranno raggiungere Ahu Tongariki, l’area più iconica del Parco Nazionale di Rapa Nui, sede di 15 moai, oltre ad altri 51siti archeologici.

Secondo il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il livello del mare sull’isola potrebbe aumentare tra 0,32 e 0,70 m e tra 0,48 e 0,94 m entro la fine del secolo in scenari di emissioni di gas serra intermedie e molto elevate.

Tuttavia, l’approfondimento indica che “le profonde incertezze sui processi delle calotte glaciali non consentono di escludere che i livelli globali del mare si avvicinino ai 2 metri nel 2100 e ai 5 entro il 2150”.