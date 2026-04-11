Islamabad iniziati i colloqui tra Washington e Teheran

Keystone-SDA

I negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan sono ufficialmente iniziati. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, come ha riportato sul suo profilo ufficiale X Kellie Meyer, corrispondente per la Casa Bianca di News Nation.

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(Keystone-ATS) Se i colloqui non andranno bene, “faremo un reset”, ha detto Trump secondo quanto riferito dalla cronista, “siamo pronti ad agire”. La notizia è stata confermata anche dai media iraniani, i quali hanno dichiarato che i negoziati di pace con gli Stati Uniti sono ufficialmente iniziati.

I colloqui hanno preso il via a seguito degli “sviluppi delle intense consultazioni a Islamabad, durante le quali sono stati discussi temi come la limitazione degli attacchi israeliani da Beirut al Libano meridionale, il rilascio da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani e la necessità di colloqui tecnici e tra esperti più precisi”, ha riferito l’agenzia iraniana semi-ufficiale Tasnim, sottolineando che i colloqui ufficiali sono iniziati per definire questi punti. L’Iran ha anche chiesto agli Stati Uniti di convincere Israele ad attuare un cessate il fuoco completo in Libano.