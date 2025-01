Irlanda/GB: tempesta Eowyn, almeno un morto

Keystone-SDA

Si conta almeno un morto nel Regno Unito come conseguenza della tempesta Eowyn, la più violenta da anni sulle isole britanniche, che nelle ultime ore ha sferzato il nord del paese e la vicina Repubblica d'Irlanda.

(Keystone-ATS) Lo riporta l’emittente pubblica britannica Bbc, riferendo di un episodio tragico avvenuto nel Donegal, contea dell’Irlanda del Nord, dove un uomo è stato ucciso da un albero schiantatosi sulla sua automobile.

La bufera ha portato con sé precipitazioni battenti e venti con raffiche fino a oltre i 180 chilometri orari, non senza gravi contraccolpi sui trasporti e pericoli per chi si è avventurato all’aperto, tra alberi sradicati, cartelloni volati via e tetti scoperchiati.

Pesante pure l’impatto sul traffico aereo, con centinaia di cancellazioni di voli negli aeroporti di Dublino (Irlanda), Belfast (Irlanda del Nord) e, in Scozia, Aberdeen, Edimburgo e Glasgow. Nel Regno le aeree più colpite sono in Scozia e Irlanda del Nord, dove i meteorologi parlano di “un evento generazionale” per portata dei fenomeni e dove fin da ieri era stata diramata dal servizio meteorologico nazionale britannico una rara allerta massima di colore rosso.

In Irlanda, intanto, alla chiusura di scuole e università, e alla raccomandazione di non uscire di casa fino a sera, si aggiungono le segnalazioni di blackout sempre più diffusi: con oltre un milione di case senza corrente elettrica nel corso della giornata a causa di “danni estesi e senza precedenti alle infrastrutture”, secondo quanto fa sapere da Dublino l’Electricity Supply Board (Esb), gestore della rete nella Repubblica.