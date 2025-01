Irlanda, i due partiti di centro-destra guidano il nuovo governo

I due storici partiti di centro-destra in Irlanda, il Fianna Fail e il Fine Gael, tornano a guidare il governo di Dublino dopo le elezioni anticipate del 29 novembre, in cui le due compagini avevano sfiorato la conquista della maggioranza assoluta in Parlamento.

(Keystone-ATS) Si sono infatti conclusi i colloqui per formare la nuova coalizione nella Repubblica che include la stampella rappresentata da un gruppo di sette deputati indipendenti, mentre non serve più il sostegno dei Verdi, usciti sconfitti dal voto. Il nuovo primo ministro designato è il leader del Fianna Fail, Micheal Martin, che sarà nominato formalmente dal Parlamento il 22 gennaio.

Come accaduto nella precedente legislatura anche in questo caso ci sarà una staffetta al vertice dell’esecutivo tra i leader dei due partiti di centro-destra, nonostante la differenza di 10 seggi fra il Fianna Fail e il Fine Gael. Mentre resta all’opposizione lo Sinn Fein, partito di sinistra radicale e nazionalista che non è riuscito a mantenere il primato di forza di maggioranza relativa conquistato nel 2020, ma che comunque è il secondo partito dell’Irlanda.