La televisione svizzera per l’Italia

Irlanda, ‘rinunceremo a Eurovision 2026 se ci sarà Israele’

Keystone-SDA

L'Irlanda ha dichiarato che non parteciperà all'Eurovision Song Contest del prossimo anno se Israele vi prenderà parte.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di una nuova presa di posizione contro il governo dello Stato ebraico per la sanguinosa rappresaglia portata avanti contro i palestinesi a Gaza. A rendere nota la linea di Dublino è stata l’emittente radiotelevisiva pubblica, Rte, che ritiene la partecipazione dell’Irlanda “inaccettabile, data la continua e spaventosa perdita di vite umane” nella Striscia.

L’assenza degli artisti della Repubblica avrebbe ricadute importanti sulla kermesse musicale, considerando che l’Irlanda ha vinto sette volte l’Eurovision, più di qualsiasi altro Paese.

Sulle richieste di esclusione degli israeliani arrivate da più parti, inclusa la Spagna, deve pronunciarsi l’Unione Europea di Radiodiffusione (Uer), che organizza l’Eurovision. Il governo di Dublino ha già riconosciuto da tempo lo Stato palestinese ed è fra i maggiori critici a livello internazionale della linea portata avanti dal premier Benjamin Netanyahu e dal suo esecutivo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR