Iran respinge accuse di Israele su attentato a Olimpiadi

(Keystone-ATS) La missione iraniana presso l’Onu ha respinto le accuse di Israele, dopo che lo Stato ebraico aveva avvertito la Francia riguardo ad un complotto dall’Iran per attaccare gli atleti israeliani che oggi sfilano nel giorno di apertura delle Olimpiadi di Parigi.

“Atti terroristici non hanno spazio nei principi dei gruppi di resistenza, bugie e inganni non possono cambiare il ruolo dell’accusatore e dell’imputato”, ha affermato la missione della Repubblica islamica presso l’Onu, come riferisce Irna.