Iran: Usa accelerano vendita di armi per 8,6 miliardi agli alleati
L'amministrazione Trump ha approvato la vendita di armi per 8,6 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente, per rafforzarli contro eventuali attacchi da parte di Teheran nel corso della guerra contro l'Iran.
(Keystone-ATS) Citando circostanze di emergenza, il segretario di Stato Marco Rubio ha aggirato il controllo del Congresso sulle vendite. È la terza volta nel secondo mandato di Donald Trump che l’amministrazione invoca un’autorizzazione simile.
Per il Qatar è stata approvata la vendita di Patriot per 4 miliardi di dollari, per il Kuwait invece 2,5 miliardi di sistemi di difesa aerea. Israele, Qatar e Emirati Arabi Uniti riceveranno anche Advanced Precision Kill Weapon System in grado di lanciare razzi a guida laser.