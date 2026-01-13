Iran: Trump, dazi USA del 25% a chiunque commerci con Teheran

"Con effetto immediato, qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni commerciali effettuate con gli Stati Uniti. Questo ordine è definitivo e vincolante", ha annunciato Donald Trump su Truth.

(Keystone-ATS) Intanto, secondo il “New York Times”, il presidente starebbe valutando diverse opzioni diplomatiche con l’Iran, pur considerando al contempo la possibilità di un attacco militare per dissuadere i leader iraniani dall’uccidere altri manifestanti. Il Pentagono, scrive il giornale, sta presentando al presidente una gamma di opzioni di attacco più ampia di quanto precedentemente riportato.

Tra i possibili obiettivi figurano il programma nucleare iraniano, con azioni che andrebbero oltre i raid aerei statunitensi che lo hanno colpito a giugno, e i siti di lancio di missili balistici, secondo un funzionario statunitense.

Tuttavia, le opzioni più probabili, secondo la stessa fonte, sarebbero un attacco informatico o un attacco contro l’apparato di sicurezza interno iraniano, che sta usando la forza letale contro i manifestanti. Qualunque sorta di attacco è comunque prevista tra diversi giorni e potrebbe provocare una forte rappresaglia da parte dell’Iran.

In questo contesto il Dipartimento di Stato americano e l’Ambasciata virtuale di Teheran hanno emesso ieri un avviso urgente ai cittadini statunitensi in Iran invitandoli a “partire immediatamente” a causa dell’intensificarsi delle proteste in tutto il paese, delle violenze e del blocco di internet.

Questo appello urgente evidenzia i crescenti rischi in un contesto di disordini civili in corso nel paese mediorientale. Gli Stati Uniti non hanno un’ambasciata o un consolato in Iran: l’ambasciata svizzera a Teheran fornisce solo servizi di emergenza, mentre l’assistenza consolare ordinaria non è disponibile. I cittadini statunitensi detenuti, in particolare quelli con doppia cittadinanza, raramente ricevono assistenza dall’esterno.