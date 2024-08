Iran: sciopero della fame in 18 prigioni contro le impiccagioni

(Keystone-ATS) Prigionieri politici, donne e attivisti per i diritti umani detenuti in 18 prigioni in tutto l’Iran hanno continuato oggi uno sciopero della fame contro le esecuzioni nel Paese, in particolare per condannare l’alto numero di impiccagioni degli ultimi giorni.

“La scorsa settimana, 45 prigionieri sono stati giustiziati in Iran, 29 dei quali in un solo giorno e altri 26 impiccati in gruppo nella prigione di Ghezelhesar a Karaj, a ovest di Teheran.

Inoltre, nelle ultime settimane un gruppo di prigionieri politici è stato condannato a morte per “corruzione” e per “Baghi” (rivolta contro il sovrano islamico)”, hanno affermato i prigionieri in una nota, sottolineando che “il numero crescente di esecuzioni è la ‘dura vendetta’ del governo contro il popolo”.