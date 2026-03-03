Iran: Rutte, in Europa ampio sostegno a intervento di USA e Israele

"Si tratta chiaramente di una campagna guidata da USA e Israele ma molti alleati stanno fornendo un sostegno fondamentale anche senza far parte delle operazioni. Percepisco un ampio sostegno in Europa." Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte.

(Keystone-ATS) “Ho parlato al telefono con molti leader durante il weekend e anche all’inizio di questa settimana e ho chiaramente percepito che l’eliminazione delle capacità nucleari iraniane, della capacità missilistica balistica e anche la scomparsa di Khamenei sono applaudite da molti dei miei colleghi della NATO”, ha affermato Rutte nel corso della sua visita in Nord Macedonia.

“Cerchiamo di essere assolutamente chiari su ciò che sta accadendo: l’Iran è vicino ad acquisire capacità nucleari e missilistiche balistiche, il che rappresenta una minaccia non solo per la regione, il Medio Oriente, compresa la minaccia esistenziale per Israele, ma anche un’enorme minaccia per noi qui in Europa”, ha aggiunto il segretario generale dell’Alleanza atlantica.

“Sappiamo inoltre – ha proseguito l’ex premier olandese – che l’Iran è un esportatore di caos e che da decenni è responsabile di attacchi terroristici e tentativi di assassinio e posso dirlo per esperienza personale, avendo visto nel mio paese membri della diaspora iraniana subire minacce da parte del regime iraniano. E mi riferisco al regime, non al popolo iraniano. Il problema è il regime”.

“Ma la NATO non è coinvolta e il presidente Donald Trump non ha chiesto alla NATO di prendere parte alla campagna”, ha detto Rutte rispondendo alla domanda di un giornalista.

“Posso però assicurarvi che la NATO difenderà ogni centimetro del territorio alleato. I nostri comandanti militari, i nostri uomini e donne in divisa lavorano giorno dopo giorno a questo scopo, utilizzando un approccio a 360 gradi, che include qualsiasi minaccia proveniente dal terrorismo, poiché anche la lotta al terrorismo è un compito fondamentale della NATO”.

Teheran avverte i paesi europei

In una dichiarazione rilasciata oggi, il ministero degli esteri iraniano ha avvertito i paesi europei a non unirsi alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Riferendosi alle dichiarazioni di Germania, Francia e Gran Bretagna su possibili “azioni difensive” contro i missili iraniani sulle proprie basi nei paesi del Golfo, il portavoce del ministero degli esteri Esmail Baghaei ha dichiarato che “l’Iran lo considera un atto di guerra e una complicità con gli aggressori”.

“Gli europei hanno adottato – ha affermato Baghaei, citato dall’agenzia IRNA – approcci ‘contraddittori’ riguardo alla guerra in corso. Dovrebbero abbandonare tale indifferenza, poiché le conseguenze di qualsiasi violazione della legge e della guerra sono un incendio che presto si estenderà ai paesi europei e al mondo”.

Riferendosi poi alla condanna dei paesi della regione per gli attacchi iraniani al loro territorio, comprese aree residenziali, il portavoce ha sottolineato che l’Iran ha attaccato solo alcuni centri militari nei paesi della regione per colpire le basi statunitensi dopo la sua guerra contro la Repubblica islamica.

“È certamente Israele che ha condotto sabotaggi nei paesi della regione per offuscare l’immagine dell’Iran ed estendere la guerra alla regione”, ha affermato, aggiungendo: “questi paesi dovrebbero essere cauti nel non rendersi complici delle azioni israeliane. Sarebbe meglio se agli Stati Uniti non fosse permesso di usare i loro territori per lanciare attacchi contro l’Iran”, ha avvertito Baghaei, citato dall’ISNA.