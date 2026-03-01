Iran: parte del personale dell’ambasciata svizzera in partenza

Keystone-SDA

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha deciso di rimpatriare ieri verso la Svizzera quattro dei dieci collaboratori rimasti dell'ambasciata a Teheran. A causa della chiusura dello spazio aereo, la loro partenza non è stata tuttavia ancora stata possibile.

(Keystone-ATS) “Non appena possibile, raggiungeranno gli altri colaboratori all’ambasciata o lasceranno il Paese”, ha dichiarato Monika Schmutz Kirgöz, capo della sezione Medio Oriente e Nord Africa del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in un’intervista pubblicata domenica sul “SonntagsZeitung”.

I quattro collaboratori erano già sull’aereo, ma sono dovuti tornare in un hotel vicino all’aeroporto. “Considerate le circostanze, il nostro personale nei Paesi interessati sta bene”, ha dichiarato Schmutz Kirgöz.

Altri sei collaboratori dell’ambasciata svizzera in Iran rimangono per il momento sul posto. “Naturalmente monitoriamo costantemente la situazione”, ha dichiarato la responsabile, precisando che altri cinque collaboratori del DFAE si trovano attualmente presso l’ambasciata svizzera in Israele.