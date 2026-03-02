Iran: oltre 4’000 svizzeri bloccati nella regione

Keystone-SDA

Sono oltre 4'000 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente da quando sabato gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato i primi attacchi contro l'Iran. Lo ha dichiarato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

3 minuti

(Keystone-ATS) “Non siamo a conoscenza di concittadini elvetici colpiti o rimasti feriti” durante le operazioni militari, ha affermato davanti alla stampa Marianne Jenni, direttrice della Direzione consolare del DFAE.

Il suo servizio sta lavorando per sostenere i cittadini rossocrociati che si trovano attualmente bloccati nella regione a causa della chiusura dello spazio aereo, ha aggiunto.

Al momento non sussiste ancora una soluzione per un rimpatrio, ha sottolineato Jenni. Tuttavia, il DFAE è in contatto con Swiss, ha evidenziato. Da sabato ad oggi, più di 1’000 persone hanno contattato la helpline istituita dal DFAE.

In 3000 negli Emirati arabi

Per la precisione, il Dipartimento ha censito – attraverso l’applicazione Travel Admin – 3000 turisti negli Emirati arabi, ma anche 400 in Qatar e altrettanti in Oman, così come 150 in Israele e 60 in Libano. Si tratta di “persone che vogliono lasciare il Paese e rientrare in Svizzera, ma che non hanno per forza bisogno di aiuto”, ha precisato Jenni.

“Capiamo molto bene che si tratta di una situazione gravosa per i nostri concittadini, anche perché nessuno sa quanto durerà questa situazione”, ha aggiunto la direttrice.

Il Touring Club Svizzero (TCS) ha dal canto suo precisato che le difficoltà nel lasciare un Paese non riguardano solamente il territorio del Medio Oriente. Vi sono in effetti cittadini elvetici bloccati, almeno momentaneamente, in Paesi come India, Sri Lanka, Seychelles, Mauritius, Thailandia, Cambogia, Singapore, Indonesia, Filippine e Australia.

“Si tratta principalmente di persone il cui volo è stato annullato a causa della chiusura dello spazio aereo e che si trovano temporaneamente bloccate all’estero”, ha spiegato il TCS.

Timore di scenari simili all’Iraq

Più in generale sul conflitto si è espresso il “ministro” degli esteri Ignazio Cassis, parlando a margine di un evento a Grandson (VD).

Il ticinese ha in primo luogo fatto le sue condoglianze – a nome del governo – per tutte le vittime del conflitto scoppiato nella regione. Il suo timore è vedersi creare una situazione simile a quella vissuta in Iraq: “Non credo che un’azione militare possa mettere tutto a posto”, ha dichiarato.

La situazione è degenerata solo pochi giorni dopo gli incontri fra Washington e Teheran avvenuti a Ginevra. Progressi erano stati fatti, ma non a sufficienza per soddisfare gli Stati Uniti, ha sottolineato il responsabile del DFAE.