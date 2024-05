Iran: migliaia di persone al corteo funebre di Raisi a Tabriz

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Sono decine di migliaia le persone che stamattina hanno affollato le strade della città nord-occidentale di Tabriz, la città che si trova vicino al luogo del disastro aereo di domenica, al passaggio del corteo funebre per il presidente iraniano Ebrahim Raisi.

Le salme del presidente iraniano e delle altre 7 vittime sono state deposte su un mezzo militare che si è fatto strada tra un grande numero di persone, come mostrano video pubblicati da BBC e CNN tra gli altri. La folla, per lo più uomini, ha seguito il mezzo e cerca di avvicinarsi per toccare le bare. Parecchi hanno sventolato la bandiera iraniana e quella rossa di Hussein, oltre a gigantografie del presidente.

A bordo dell’elicottero che si è schiantato nella regione dell’Azerbaigian Orientale c’erano anche il ministro degli esteri Hossein Amirabdollahian; Malik Rahmatii, governatore della provincia iraniana dell’Azerbaigian Orientale; l’Ayatollah Mohammad Ali Al-Hashem, imam e rappresentante della Guida Suprema iraniana nell’Azerbaigian Orientale; Sardar Seyed Mehdi Mousavi, il capo delle guardie del corpo di Raisi, nonché l’equipaggio dell’elicottero: il pilota, colonnello Seyed Taher Mostafavi; il co-pilota, colonnello Mohsen Daryanush; e il tecnico di volo, maggiore Behrouz Ghadimi.

Intanto, le salme del presidente Ebrahim Raisi e delle altre sette persone rimaste uccise nello schianto dell’elicottero nella provincia dell’Azerbaigian sono arrivate a Teheran da Tabriz, dove questa mattina si è svolto il corteo funebre, che è proseguito nella città di Qom. Domani mattina ci sarà il funerale a Teheran. I corpi delle vittime saranno sepolti nei rispettivi luoghi di nascita giovedì.

Il presidente Raisi sarà sepolto giovedì nella sua città natale, Mashhad. Il governo ha annunciato che mercoledì sarà lutto cittadino a Teheran. Il ministero dell’Istruzione ha inoltre dichiarato che tutti gli esami scolastici sono stati cancellati fino a nuovo avviso.