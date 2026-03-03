Iran: media, Ahmadinejad è vivo, si trova in un posto sicuro

Keystone-SDA

Iran International, media di opposizione basato a Londra, ha affermato che l'ex presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad è sopravvissuto a un tentativo di uccisione nei giorni scorsi.

(Keystone-ATS) Secondo quanto hanno riferito fonti informate sulla situazione, Ahmadinejad non ha subito danni a causa dell’attacco, è vivo ed è stato trasferito in un luogo sicuro.

Tra sabato e domenica, durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, alcuni media iraniani avevano sostenuto che l’ex presidente fosse morto durante i raid mentre altri non avevano confermato la notizia.

Intanto nuove forti esplosioni risuonano a Teheran, riferiscono i giornalisti dell’AFP nella capitale iraniana. L’aeronautica militare israeliana ha annunciato dal canto suo di aver colpito poco fa a Teheran un “alto comandante del regime terroristico iraniano”, riporta il “Times of Israel”.