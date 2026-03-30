Iran: mdia, arrivate in Medio Oriente le forze speciali USA

Keystone-SDA

Diverse centinaia di uomini delle forze speciali americane sono arrivate in Medio Oriente, unendosi alle migliaia di marines e paracadutisti dell'esercito. Lo riporta Cbs News citando alcune fonti militari.

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(Keystone-ATS) Stando all’emittente statunitense il dispiegamento di queste forze serve a fornire al presidente Donald Trump varie opzioni mentre prosegue il conflitto con l’Iran, iniziato un mese fa.

Ai commando, tra cui quelli dei Rangers e dei Navy Seal, non sono ancora state assegnate missioni specifiche, hanno precisato le stesse fonti sentite invece dal New York Times. Tuttavia, in quanto truppe di terra specializzate, potrebbero essere impiegati per contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, di fatto bloccato da Teheran, oppure per tentare di conquistare l’isola di Kharg, il centro petrolifero iraniano nel nord del Golfo Persico.

In alternativa, potrebbero essere impiegati in una missione mirata a mettere in sicurezza l’uranio arricchito del sito nucleare di Isfahan.