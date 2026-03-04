Iran: Hegseth, avremo pieno controllo cieli, in arrivo altre forze

USA e Israele, "le due forze aeree più potenti del mondo avranno il controllo completo dei cieli iraniani" in meno di una settimana. Ci sarà "uno spazio aereo incontrastato", ha affermato il capo del Pentagono Pete Hegseth in un briefing.

(Keystone-ATS) Egli ha aggiunto che è “possibile sostenere la guerra per il tutto il tempo che vogliamo” e che “stanno arrivando altre forze” nel teatro di guerra. “È ancora molto presto e, come ha detto il presidente Trump, ci prenderemo tutto il tempo necessario per assicurarci di avere successo”, ha detto ancora Hegseth, per il quale gli USA “utilizzano una scorta illimitata di bombe a gravità di precisione”.

A suo dire “i generali militari più importanti e di medio livello e i ranghi più bassi non possono più comunicare né coordinarsi nella loro offensiva e questo naturalmente non è un bene per loro”. L’Aeronautica militare iraniana “non esiste più, è stata costruita nel 96 e distrutta nel 2026. La Marina militare è praticamente affondata nel Golfo Persico, abbiamo decimato la loro flotta”, ha aggiunto Hegseth.

Il segretario di Stato alla difesa ha pure reso noto che il capo di un’unità iraniana che voleva uccidere Donald Trump è stato ucciso. “Il capo dell’unità che ha tentato di assassinare il presidente è stato braccato e ucciso”, ha detto senza fare il nome ma precisando che l’operazione è avvenuta ieri.

A gennaio dell’anno scorso Teheran aveva negato qualsiasi complotto per uccidere Trump. Nel novembre 2024, il Dipartimento di giustizia aveva incriminato un iraniano in relazione a un piano delle Guardie rivoluzionarie per assassinare il presidente americano.

Interrogato a proposito del missile iraniano diretto verso lo spazio aereo della Turchia e intercettato dalla forze dell’Alleanza atlantica, Hegseth ha risposto che “non sembra che possa innescare qualcosa di simile all’articolo 5 della NATO”. “Dovremo comunque studiare meglio la situazione.” L’articolo 5 impegna gli alleati a intervenire militarmente in caso di violazioni territoriali o attacchi alle truppe da parte di attori terzi a uno o più membri.

Rispondendo poi ad una domanda sulle indiscrezioni di stampa secondo le quali la CIA starebbe armando le forze curde per fomentare una rivolta in Iran, il capo del Pentagono ha dichiarato che “gli obiettivi degli Stati Uniti” nella Repubblica islamica “non si basano su quello che fanno altre forze”.

Quanto a Cina e Russia, “non sono realmente un fattore” in questa guerra, ha detto Hegseth. “Il nostro problema non sono loro, ma le ambizioni nucleari dell’Iran”, ha aggiunto.

Da parte sua il capo degli Stati maggiori congiunti americani, Dan Caine, ha affermato nel briefing che l’Iran sta lanciando meno missili rispetto all’inizio della guerra. Il generale ha anche annunciato che gli attacchi degli Stati Uniti si estenderanno ora all’interno del paese.