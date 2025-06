Iran: generale USA, attacco è il culmine di 15 anni di lavoro

Keystone-SDA

L'operazione "Midnight Hammer" contro l'Iran è stata il "culmine" di 15 anni di lavoro. Lo ha affermato il capo degli Stati maggiori riuniti americani, il generale Dan Caine, secondo cui le "bunker-buster bombs" sono state "progettate" per colpire il sito di Fordow.

(Keystone-ATS) In una conferenza stampa al Pentagono, Caine ha anche spiegato che la grande maggioranza del personale militare e civile, 10’000 persone, della base americana di Al-Udeid, in Qatar, era stato evacuato lunedì prima dell’attacco missilistico iraniano in risposta ai bombardamenti degli Stati Uniti. Solo 44 soldati sono rimasti per difendere l’intera base, ha aggiunto precisando che il più “vecchio è un capitano di 28 anni e il più giovane un soldato semplice di 21”.

Durante il punto con la stampa Caine non ha mai risposto alle domande sui danni effettivi ai siti nucleari iraniani: si è limitato a dire che l’esercito non effettua una “valutazione dei danni in battaglia” e lascia questo compito all’intelligence.

Anche il segretario alla difesa Pete Hegseth, in conferenza stampa assieme al generale, ha insistito che questo è il compito della CIA. Hegseth ha citato il direttore dell’agenzia civile d’intelligence per l’estero John Ratcliffe, secondo cui i raid avrebbero “gravemente danneggiato” il programma nucleare iraniano. Ha inoltre messo in discussione le prime valutazioni della Defense Intelligence Agency (DIA), la principale agenzia militare d’intelligence per l’estero, definite “a bassa affidabilità” e non coordinate con le altre agenzie.

Il segretario alla difesa, alla seconda conferenza stampa da quando è entrato in carica, ha poi accusato i media americani di “ignorare i momenti storici” dell’amministrazione Trump, riferendosi in particolare ai recenti attacchi contro i siti nucleari iraniani. Egli ha definito le operazioni “altamente riuscite”.

Il presidente Donald Trump si è subito complimentato con Hegseth e Caine per la conferenza stampa al Pentagono. “Una delle più grandiose, professionali e ricca di informazioni che abbia mai visto!”, ha scritto su Truth ribadendo che “i media di fake news dovrebbero licenziare tutti coloro che sono coinvolti in questa caccia alle streghe e chiedere scusa ai nostri grandi guerrieri e a tutti gli altri!”.

Sempre sulla propria rete sociale Trump ha sostenuto che “l’Iran non ha spostato il nucleare dai siti” prima dell’attacco degli Stati Uniti: “nulla è stato portato fuori dalla struttura. Ci vorrebbe troppo tempo, sarebbe troppo pericoloso, molto pesante e difficile da spostare!”, ha scritto riferendosi al sito Fordow colpito dai bombardieri americani B-2.

Il presidente ha affermato che le foto satellitari di un gran numero di camion fuori dal sito prima del raid statunitense mostravano solo squadre che cercavano di proteggere Fordow con del cemento “per coprire la parte superiore dei pozzi”.