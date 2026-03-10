Iran: forti esplosioni in varie parti del paese

All'undicesimo giorno di guerra con l'Iran, Stati Uniti e Israele hanno continuato a bombardare Teheran e altre città iraniane

(Keystone-ATS) Forti esplosioni sono state udite in diverse parti dell’Iran, in particolare nel nord e nel centro della capitale e nell’aeroporto di Mehrabad, che comprende una sezione militare. Sono state prese di mira anche altre città come Karaj, Isfahan, Shiraz, Khorramabad, Zanjan e Bushehr, i porti meridionali del Golfo Persico di Bandar Abbas e Bandar Lengeh e le isole di Qeshm e Kharg.

Da parte sua il corrispondente di al-Jazeera a Teheran ha riferito in mattinata che “nelle ultime due ore abbiamo sentito esplosioni nella parte orientale della capitale e abbiamo ricevuto segnalazioni di attacchi in tutto il paese, tra cui Isfahan, Tabriz e Ahvaz”.

“L’aviazione israeliana ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi del regime iraniano a Teheran”, ha comunicato in tarda mattinata il portavoce militare. Secondo i media israeliani, è stato colpito un altro deposito di greggio nella capitale iraniana.

Il portavoce dell’esercito ha anche reso noto che “l’aviazione israeliana ha colpito questa notte un complesso di ricerca e sviluppo di missili balistici all’interno dell’università militare ‘Imam Hussein’ dei Guardiani della Rivoluzione islamica”. I raid di questa notte hanno colpito pure il quartier generale principale della Forza Quds a Teheran.

Intanto, secondo funzionari del governo iraniano, il numero di persone uccise dall’inizio della guerra ha raggiunto quota 1’332. La portavoce del governo Fatemeh Mohajerani, riferisce la BBC, afferma che tra loro ci sono 206 donne e bambini e che decine di centri sanitari sono stati presi di mira dagli attacchi.

Poco prima il viceministro della salute Ali Jafarian, citato da al-Jazeera, aveva parlato di 1’255 le vittime, tra cui 200 bambini e 11 operatori sanitari, e oltre 12’000 feriti.